شكرا لقرائتكم خبر عن السلام رسالة.. حملة السيسى الرسمية تنشر فيديو وقفة المنصة للتضامن مع فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمشاركة شعبية حاشدة من القوى السياسية والشبابية والأهلية وحتى المواطنين من مختلف الأعمار؛ شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الوقفة الاحتجاجية امام المنصة الأسبوع الماضى تضامنًا مع القضية الفلسطينية، وتأييداً للقيادة السياسية في الحفاظ على الأمن والسلم العام بالمنطقة.

ونشرت الصفحة الرسمية للحملة جانبًا من اللقاءات على هامش الوقفة الاحتجاجية أمام المنصة بمدينة نصر، ليتشارك الجميع تحت شعار واحد "السلام رسالة.. السلام أمانة"، تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق.