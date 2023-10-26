شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية ببعض المناطق غدا وشبورة تصل للضباب والعظمى بالقاهرة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقسا مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشماى الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا وقد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وفرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين ، وأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25.