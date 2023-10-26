شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية ببعض المناطق غدا وشبورة تصل للضباب والعظمى بالقاهرة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا وقد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وفرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين ، وأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد.
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25.
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