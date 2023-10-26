شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: 1343 طبيبا تطوعوا لعلاج مصابى غزة.. وبدء تدريب أول دفعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، مقرر لجنة مصر العطاء، إن 1343 طبيبا تطوعوا لعلاج مصابي غزة، استجابة لإعلان فتح باب التبرع على حسابات لجنة مصر العطاء لدعم الشعب الفلسطيني، وفتح باب تسجيل الأطباء الراغبين في التطوع لعلاج الجرحي الفلسطينيين، مشيرا إلى أن تلك الفرق الطبية على أهبة الاستعداد دائماً للمشاركة فى أى وقت، وتحت أى ظروف تتطلبها الأحداث الراهنة.

وأوضح خالد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن لجنة مصر العطاء تنسق مع كافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم الإغاثى لأهل فلسطين، مشيرا إلى أن الأطباء تستعد لكى تدعم المستشفيات المصرية الحدودية التى ستستقبل الجرحى حال فتح معبر رفح، مشيرا إلى أنهم بصدد تجهيز المواد الاغاثية من أدوية ومواد إعاشة وألبان الأطفال، مشيرا إلى أن تلك قائمة تتجدد كل يوم وسيتم العمل عليها لتوفيرها.

جاء ذلك، بعد افتتاح نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، ورئيس جمعية الهلال الأحمر المصري الدكتور رامي الناظر، الدورة التدريبية التي نظمها الهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع النقابة العامة للأطباء، لتدريب أول دفعة من الأطباء المتطوعين لعلاج الجرحي الفلسطينيين، بواقع 40 طبيبا، استعدادا لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية للمتضررين من الهجمات الارهابية للعدو الصهيوني على المدنيين والفرق الطبية والمستشفيات بقطاع غزة، بهدف تعريف الأطباء كيفية التعامل فى فترة الحروب والأزمات خاصة أن هناك استخدام لقنابل فسفورية، والذى سيؤدى إلى وجود أنواع مختلفة من الإصابات.