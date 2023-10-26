شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد منافذ السلع الغذائية لمتابعة مبادرة تخفيض الأسعار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة تفقدية مفاجئة لمتابعة تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية بعدد من أحياء المنطقة الشمالية شملت عدد من المنافذ والسلاسل التجارية المتخصصة فى بيع السلع الغذائية بهدف ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

واطمأن المحافظ خلال الجولة على وجود تخفيضات حقيقية على أسعار السلع المقدمة خاصة (السكر ، الزيت ، السمن ، الأرز ، المكرونة ، منتجات الألبان واللحوم ، الدواجن الحية والمجمدة، والبيض) وتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

ووجه محافظ القاهرة بتكثيف الحملات التفتيشية المستمرة من قبل مسئولي التموين والمتابعة الميدانية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع طوال أيام الأسبوع مع حملات مستمرة مفاجئة لمتابعة الأسعار في جميع أحياء القاهرة لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

والتقى محافظ القاهرة خلال الجولة بعدد من المواطنين للتأكد من جودة السلع المقدمة، ومدى مناسبة الأسعار والكميات لاحتياجاتهم، مؤكدا لهم أن الدولة بمختلف أجهزتها تعمل جاهدة على توفير مختلف السلع خاصة الاسراتيجية منها بأسعار في متناول الجميع.

رافق المحافظ فى جولته د. حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، وأشرف محمد السيد رئيس حى الساحل ، ومسئولى التموين وعدد من قيادات المحافظة.