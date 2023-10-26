شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشدد على متابعة الأسواق وفتح منافذ سلعية بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة اجتماع المجلس التنفيذى للاطلاع على موقف المشروعات والأعمال التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، ومناقشة العديد من الموضوعات التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية.

وكلف محافظ الجيزة باستمرار المرور الميدانى لتفقد الأسواق وسلاسل الهايبر ماركت والشوادر والمحلات التجارية ومتابعة تطبيق منظومة ضبط الأسعار والالتزام بتخفيضها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين، ووفقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في ذلك الصدد.

وشدد اللواء أحمد راشد على التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان التأكد من تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 15 % إلى 25%، مع ضرورة التعامل بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وغير الملتزمين.

وأكد المحافظ علي ضرورة التشديد علي كتابة اسعار السلع في مكان واضح، مشدداً علي مديرية التموين ومباحث التموين بمراقبة الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية بصفة مستمرة، والمرور علي المخابز ومحطات الوقود مع إعداد تقرير بذلك يومياً.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع الجهات المعنية وأصحاب الأراضي الفضاء لإقامة منافذ سلعية تغطي كافه القطاعات بالوحدات المحلية دون تحميل المشاركين بتلك المنافذ اي أعباء مالية شريطة أن تكون هناك نسب تخفيضات جيدة في السلع المعروضة لتحقيق الاستفادة للمواطنين.

وفي ذات السياق، أصدر المحافظ تعليماته لرؤساء الأحياء والمراكز بالاهتمام بلقاء المواطنين دورياً لحل مشاكلهم والتدخل الفوري للاستجابة لمطالبهم، مشدداً على الاهتمام بالنظافة العامة ومراجعة اعمال شركات النظافة والجمع السكني والاهتمام بتطوير ورفع كفاءة الشوارع الجانبية بجميع أحياء ومراكز المحافظة.

ومن ناحية أخرى، أكد المحافظ علي رؤساء الأحياء والمراكز بمراجعة خطة مواجهة الأمطار ومتابعة صيانة بالوعات صرف الأمطار.

ووجه المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بالمرور المستمر علي المستشفيات والوحدات الصحية للتأكد من توافر الامصال والأدوية و تقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين.