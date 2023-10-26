شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المعلومات عن فرع هيئة قضايا الدولة الجديد بمدينة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم هيئة قضايا الدولة على حماية المال العام، وقد أناط الدستور والقانون بها حماية الحق والمال العام والدفاع عنه، فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة فى الدعاوى والمنازعات فى الداخل والخارج لتكون حائطا قانونيا منيعا لصد كل معتد على المال العام، ‏كما نيط بها تسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإداري للدولة، وإعداد وصياغة عقود الدولة.

ويستعرض الخليج 365 في السطور التالية أبرز 5 معلومات عن فرع الهيئة الجديد في مدينة 6 أكتوبر.

1-الفرع الجديد يعد صرحا قضائيا يقع على مساحة 3 آلاف متر.

2- المبنى الجديد مكون من 5 طوابق تشمل جميع اقسام الهيئة المختلفة.

3-فكرة إنشاء المبنى الجديد جاءت في إطار توجيهات القيادة السياسية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنظومة العدالة في مصر من خلال تطوير البنية التحتية والتكنولوجية والتشريعية.

4- إنشاء المبنى يعد من خطط هيئة قضايا الدولة لإنشاء وتطوير فروعها بعواصم والمحافظات والمدن الكبرى.

5-هيئة قضايا الدولة أقدم هيئة قضائية في مصر حيث تم إنشائها قبل إنشاء المحاكم الأهلية بنحو 8 سنوات فى عام 1875، وهي هيئة قضائية مستقلة.