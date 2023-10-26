شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط تستقبل ناقلة قمح قادمة من روسيا تحمل 31700 طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل 10 سفن متنوعة اليوم، بينما غادر الميناء 10 سفن أخري، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة ، منها السفينة KESTREL" S" و التي ترفع علم ليبيريا ويبلغ طولها 178 م وعرضها 28 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 31700 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28777 طن تشمل : 600 طن كسب صويا و 4041 طن يوريا و 14800 طن ملح معبأ و 3830 طن مولاس و 5506 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41634 طن تشمل : 400 طن فول و 8665 طن خردة و 13879 طن ذرة و 3000 طن ابلاكاش و 993 طن حديد و 1682 طن خشب زان و 7395 طن فول صويا و 1030 طن قمح و 4590 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1710 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 296 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3623 حاوية مكافئة.

فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 68269 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 404872 طنًا.

كما غادر الميناء أيضا قطاري بحمولة إجمالية 2532 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا والفيوم، إضافة إلي قطار آخر بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم متجه الي الاسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4704 شاحنة.