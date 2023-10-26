شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية وطن.. فتح حساب موحد لدعم الغارمين اقتصاديا وربطه بالزكاة والصدقات والان مع تفاصيل الخبر
كذلك إنشاء منصة إلكترونية للغارمين والغارمات بهدف حصرهم على قاعدة بيانات موحدة تكون مرئية لكافة الوزارات المعنية كذلك الربط الشبكي مع النيابة العامة للتعاون في إثبات الأستدانة والإفراج اللحظي حال السداد .
وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أكدت أن العدالة الاجتماعية كانت مطلبا أساسيا من الشعب، ولذلك وضعتها الحكومة على رأس أولوياتها وبدأت تقر سياسات خاصة بالحماية الاجتماعية لكل طبقات الشعب لمن هم أولى بالرعاية لأنها حقوق، والسياسات اتعملت لكل فئات الشعب وخصصت الموازنات ووصلت موازنة التضامن لموازنة لم تصل إليها من قبل فى عهد الرئيس السيسى الذى كان يوجه دائما بالاهتمام بالفقراء والفئات الأولى بالرعاية، وجزء من هذه الحماية الاستثمار فى البشر وما نستثمر فيه هما سيتثمروا فى الوطن
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز