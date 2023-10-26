شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: المرأة أثبتت قدراتها على القيادة بمختلف المواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة 4 من العاملات بمحافظة القاهرة الحاصلات على لقب سفراء الأكاديمية الوطنية للتدريب بعد اجتيازهن البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية" ضمن الدفعة الأولى للبرنامج الذى نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وثمن محافظ القاهرة جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب، في تقديم العديد من البرامج التدريبية المختلفة لإعداد وتأهيل الشباب والمرأة من جميع الفئات، للدفع بهم في كافة المواقع والمناصب القيادية علي أسس علمية ، لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة والذى يعد أحد المحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030.

وأكد محافظ القاهرة أن الدعم الكبير الذى قدمته القيادة السياسية للمرأة خلال السنوات التسع الماضية مكنها من أن تقتحم مختلف مجالات العمل، وأثبتت قدراتها على القيادة بمختلف المواقع الإدارية والقيادية التى تم تكليفها بها .

والبرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية" هو أحد برامج "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة الذى تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب ويستهدف تنمية مهارات وقدرات المرأة المصرية، والاستثمار في تدريبها، حيث تم تصميم البرامج لتراعى تحفيز مهارات القيادة والادارة الحديثة، كما تستهدف "المدرسة" المرأة المصرية العاملة وغير العاملة في القطاعين العام والخاص، سواء كانت مقيمة داخل مصر أو خارجها، بدءاً من سن 22 عاماً حتى 50 عاماً، لتشمل شريحة واسعة من النساء المصريات الراغبات في تطوير مهارتهن وقدراتهن المهنية اللازمة للمهام القيادية.