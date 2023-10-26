شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء البيطريين تعلن تلقى التبرعات لصالح دعم أهل غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، رئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، عن تلقى النقابة العامة تبرعات بالتنسيق مع اتحاد المهن الطبية، والهلال الأحمر لدعم أهل غزة، وذلك من خلال أرقام حساب:-

- البنك العربى الإفريقى رقم حساب 10075755.

- فورى كود: 72649.

- مصارى : كود خدمة التبرعات.

- الأهلى ممكن "خدمة التبرعات.

وأضاف سليم،: إن محاولات التهجير القسري للأشقاء فى فلسطين ستفشل، كما فشلت محاولات أخرى لهم، وسيعود حق الفلسطينين فى وطنهم، مضيفا: أننا جميعا خلف قيادتنا السياسية، ونشد على يده، ونفوضه للاستمرار على ثبات موقف مصر الداعم لفلسطين، ومطالبهم العادلة.

وتابع،: لا للتهجير، نعم لطرد السفير الإسرائيلي، وغلق السفارة الإسرائيلية، كرد فعل على استهداف الصهاينة للمواطنين العزل والمنشآت الطبية ودور العبادة، بهجماتهم الغاشمة، وقتل العزل، قائلا: ماذا ينتظر العالم المتحضر المتشدق بحقوق الإنسان؟ ماذا تنتظر الأمم المتحدة لتنتفض؟ أين مجلس الأمن؟ لابد من توحد جميع الحكومات لاستعادة حق الفلسطينين.

وكانت قد أدانت النقابة العامة للأطباء البيطريين، بأشد العبارات جرائم الحرب التى يرتكبها الكيان الصهيونى، واستهداف القصف الإسرائيلي للمنشآت الطبية في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

ووصف سليم، القصف المعتمد ضد المنشآت الطبية بالجريمة ضد الإنسانية، ووصمة عار في جبين الإنسانية ويمثل إبادة جماعية وعدوان إرهابي غاشم، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الكيان الصهيونى لتلك الاعتداءات واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.