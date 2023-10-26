شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: 10 أسئلة لكل سؤال درجة بامتحان الشهر للثانوى العام.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفات الورقة الامتحانية للاختبارات الشهرية للصفين الأول والثاني الثانوي لمواد العلوم" فيزياء - كيمياء - أحياء)، لاختبارات شهري أكتوبر ونوفمبر.

وأوضحت أن الضوابط العامة للورقة الامتحانية، تتضمن 10 أسئلة إجبارية لكل سؤال درجة واحدة، ومن الإجابة على الورقة الامتحانية 30 دقيقة شاملة الإجابة ووقت المراجعة، على أن تتضمن الأسئلة الموضوعية والاختيارية، موضحة أن عدد المفردات 8 مفردات 1 درجة لكل مفردة بواقع 8 درجات. و الأسئلة المقالية القصيرة وتشمل الشرح الوصف السبب، ماذا يحدث لو عبارة عن مسألة" 2 مفردة بواقع درجة لكل مفردة باجمالى درجتان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا تتضمن الورقة الامتحانية المعلومات والأنشطة الإثرائية وكل ما يندرج تحت عنوان (مزيد من المعرفة) ، مضيفة أن أسئلة امتحان شهر أكتوبر توضع نهاية حتى الأسبوع الرابع طبقا لتوزيع المنهج، أما امتحان شهر نوفمبر حتى نهاية الأسبوع الثامن طبقا لتوزيع المنهج المعتمد المرسل إلى المديريات التعليمية والموجهين.