وزير النقل يبحث تطوير خط لوجستيات التجارة "القاهرة - الإسكندرية" مع البنك الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع وفد البنك الدولي لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ المشروعات المشتركة الحالية والتباحث حول عدد المشروعات المقترحة للتعاون المستقبلي.

في بداية اللقاء، أشاد وزير النقل بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة.

وأكد كامل الوزير، استمرار التعاون المشترك لتنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية التي تخدم المواطن المصري.

فيما أكد إبراهيم الدجاني، مدير الممارسات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا -كبير الاقتصاديين في مجال النقل بالبنك الدولي- عن سعادته بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات المهمة في مجالات النقل.

وتباحث الجانبان حول آخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية والذي يشتمل على ثلاثة مشروعات:

1- إنشاء وصلة الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر إلى خط المناشي بالإضافة إلى ربط خط الواحات بخط قطارات الصعيد وتجديد ورفع كفاءة وتطوير نظم الإشارات لطول 67 كم من خط الواحات.

2- ازدواج وتطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط بشتيل / الاتحاد بطول 90 كم وتطوير نظم الإشارات والاتصالات لخط الاتحاد / إيتاي البارود بطول 27 كم.

3- تطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط الاتحاد / التفرع محطة النهضة بطول 96 كم.

وتم استعراض انتهاء الرفع المساحي لخط المناشي / 6 أكتوبر ومد أعمال الجسور كما تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لخط بشتيل / الاتحاد، وجارٍ مراجعته من قبل الاستشاري العام.

وأكد وزير النقل أهمية هذا الخط اللوجستي الذي يخدم الممر اللوجستي (القاهرة - الإسكندرية) ويخدم الموانئ الجافة بالسادس من أكتوبر ومدينة السادات.

وتطرقت المباحثات إلى التعاون الحالي تحديث نظم الإشارات بخط (القاهرة / الجيزة / بني سويف) بطول 125 كم.

وشدد الوزير على ضرورة سرعة البدء في نزول الشركات إلى مواقع العمل نظرًا لأهمية المشروع في زيادة معدلات السلامة والأمان.

كما شدد على إمكانية التعاون مع البنك الدولي في إنشاء مركز للسيطرة والتحكم للنقل السككي في مصر أو في إنشاء جهاز للنقل بصفة عامة يشتمل على النقل السككي وغيره من وسائل النقل الأخرى.

وتابع الجانبان التعاون المشترك في تقديم البنك الدولي للدعم الفني لإنشاء جامعة متخصصة في مجال النقل بالتعاون مع الجانب الكوري والذي تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة للعنصر البشري وتخريج أجيال جديدة قادرة على التعامل مع كل أنواع التكنولوجيا الحديثة في مختلف قطاعات النقل.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن بين الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل التابعة لوزارة النقل المصرية والجامعة الوطنية الكورية للنقل وكذلك تم متابعة آخر المستجدات الخاصة بالمنحة المقدمة من البنك الدولي للمساهمة في تطوير النقل النهري بمصر.