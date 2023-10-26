شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول العدوان الإسرائيلى على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول العدوان الإسرائيلي على غزة.

دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى وقف العنف ومنع إراقة المزيد من الدماء، مؤكدا أن المسار الوحيد للسلام هو حل الدولتين فهو يلبي حاجة إسرائيل للأمن ويلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.

أضاف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه في ظل تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط أحث الأعضاء على اغتنام الفرصة لإنهاء العنف.

أشاد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بموظفى "أونروا" لجهودهم البطولية والعمل فى مثل تلك الظروف شديدة التعقيد، داعيا إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولى وتوفير الظروف المواتية التى تمكن من فتح الممرات الإنسانية لقطاع غزة.