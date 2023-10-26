شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تؤكد دعمها لفلسطين وتعلن تلقيها تبرعات لدعم غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النقابة العامة للأطباء، ممثلة فى لجنة مصر العطاء، دعمها للشعب الفلسطيني فى الدفاع عن حقوقه المشروعه والمقدسات المباركة، قائلة: إن طوفان الأقصى لم يكن طوفاناً للفلسطينيين فقط بل هو طوفان الأحرار والمظلومين فى العالم كله، طوفاناً ضد الاحتلال واغتصاب الحق وانتهاك المقدسات، طوفاناً ضد استهداف المدنيين الفلسطينيين العزل والصحفيين والأطباء والنساء والاطفال .

وأكدت لجنة مصر العطاء دعمها ومؤازرتها لحقوق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، وأشارت إلى أن نقابة اطباء مصر تؤكد على موقفها الثابت من دعم الشعب الفلسـطيني ودعم مقاومته المشروعة ، وأن اللجنة التابعة لنقابة اطباء مصر تعلن انها على استعداد منذ اللحظة الاولى لتقديم كل سبل الدعم المعنوي والمادي والاغاثي والبشري للشعب الفلسـ طـ يني الأب، كما تعلن أنها ستعمل على ذلك لنجدة الشعب الفلسطـيني الأعزل ضد الاعتداءات الوحشية التي قامت بها قوات الاحتلال وادت الى هدم المنازل وتشريد المواطنين وخلفت مثيراً من القتلى والمصابين .

وأشارت إلى تلقيها تبرعات عن طريق حسابات مختلفة فى البنوك لدعم فلسطين