شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا للقلب المفتوح.. تركيب الشريان الرئوى بالقسطرة بمستشفى أبو الريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة سونيا الصعيدى أستاذ ورئيس قسم قلب الأطفال بمستشفى أبو الريش الجامعى، خلال المؤتمر السابع لقلب الأطفال المنعقد حاليا بالقاهرة، أن المؤتمر ضم أفضل المتخصصين من مختلف دول العالم، بحضور رئيس الجمعية الأمريكية لكهربائية القلب، والبروفوسير الإيطالي ماريو الذى يقوم بعمل القسطرة القلبية للأطفال.



الدكتورة هالة اغا مع البروفوسير فيرجيولا

وأشارت إلى أن المؤتمر ضم ورش عمل وعمليات، وعالجنا الأطفال بـ 3 ملايين جنيه خلال أيام المؤتمر ومن خلال ورش العمل، وذلك من خلال تركيب الصمام الرئوي بالقسطرة، مشيرة إلى أنه لأول مرة في مصر يتم تركيب منظم تدفق الدم بين الأذينين، ويتم تركيبه داخل القلب، وحجمه صغير جدا، موضحة، أن المنظم الواحد بــ 600 ألف جنيه، وسيتم تركيب منظم آخر بمستشفى أبو الريش الأسبوع المقبل، وهو أول منظم يتم تركيبه في مصر والشرق الأوسط، ولا يحتاج الطفل لزراعة القلب ويعطى فرصة لشفاء القلب من تلقاء نفسه بدون الحاجة لزراعة القلب، وهو يتم تركيبه للمرضى الأطفال الذين يعانون من هبوط نهائي بالقلب، وهو بديل مؤقت لزراعة القلب، وقد يأتى كنتيجة لمضاعفات فيروس كورونا وعوامل أخرى عديدة.

وقالت، إن الجهاز مرتفع الثمن ولكن أقل من التكلفة من زراعة القلب والمضاعفات التي يتعرض لها المريض، موضحة أننا قمنا بتركيب صمامين للقلب دون الحاجة للجراحة ومن خلال القسطرة، وذلك للأطفال الذين أجروا جراحة من قبل أو اصلاح لعيب خلقى في القلب وهو رباعى فالوت .



خلال جلسات المؤتمر المنعقد حاليا

وأوضحت، أن هذا الصمام لابد من تغييرة بالقسطرة كل 10 سنوات وهو صمام رئوى بالقسطرة، وهو يؤخذ من رقبة البقرة، وبالتالي فهو بديل لجراحة القلب المفتوح، ويجنب المريض تركيب الصمام بالجراحة، ويمنع فتح الصدر أكثر من مرة لتغيير الصمام.

وأكدت، أن المؤتمر شارك فيه السير شاكيل قريشى من أصل باكستانى، وهو بروفوسير أمراض قلب الأطفال في بريطانيا، وتم منحه لقب سير من الملكة اليزابيث مثل السير مجدى يعقوب، والبروفوسير ماريو وهو أستاذ قلب الأطفال في إيطاليا وهو قام بتركيب جهاز منظم تدفق الدم ، موضحة اننا نعلم اجيال صغيرة بتقنيات عالية جدا، وهم مستقبل قلب الأطفال حيث إنه في جامعة القاهرة لنا ريادة في الخدمة الطبية والطريقة التي نعالج بها.

من جانبها قالت الدكتورة هالة أغا أستاذ قلب الأطفال بمستشفى أبو الريش الجامعى، اليوم نكمل ورش العمل ومحاكاة لعمليات القلب ولأول مرة يتم عمل ورش عمل من خبير متخصص في جراحة قلب الأطفال وهو البروفوسير الكسندور فيرجيولا، وتكلفة اليومين حوالى 500 ألف جنيه لتدريب الأطباء الشباب على علاج عيوب قلب الأطفال الخلقية، وتدريب الأطباء الجراحين على انعكاس الشرايين من خلال الجراحة، وقد تبرع بهم بنفسه.

وأوضحت، أن تشخيص انعكاس الشرايين مبكرا مهم جدا ولابد أن يولد الطفل فى مستشفى بها إمكانيات قسطرة وامكانيات جراحة عندما يولد للأم طفل يعانى من نفس العيب الخلقى، ويتم إعطاء الطفل عقار تقلل من الزرقة بجسمه، ولابد أن يتم الكشف على عيوب قلب بعمل موجات صوتية على الجنين لمعرفة مدى العيوب بالقلب ويتم إعطاء الطفل عقارا ينقذ حياته لحين عمل تدخل بالقسطرة، لأن نسبة الاكسجين تصل من 30 إلى 40%، موضحة أن النسبة الطبيعية تتعدى الــ 90% حيث يتم فتح الشريان وتدفق الدم.



