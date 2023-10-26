جرعة الموت تكشف أسرار المشهد الأخير في حياة شاب الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة شاب ببولاق الدكرور غرب الجيزة.

تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشمال إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب في ظروف غامضة بدائرة القسم.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ بقيادة العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث القطاع وتبين أن الجثة لشاب يدعى "مصطفى.خ." يبلغ من العمر 32 سنة يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية.

المعاينة المبدئية رجحت أن الوفاة نتيجة تعاطي الشاب الثلاثيني جرعة زائدة من المخدرات وعدم وجود شبهة جنائية، وأودعت الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.