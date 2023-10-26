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مشاجرة تنتهي بمقتل شاب في الطالبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات مقتل شاب في مشاجرة بمنطقة الطالبية غرب المحافظة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من مأمور قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة بورورد بلاغ من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بدائرة القسم.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ تحت إشراف اللواء هاني شعراوي وبينت معاينة العقيد سامح بدوي ورئيس وحدة المباحث الرائد أحمد فاروق أن مشاجرة نشبت بين طرفين انتهت بمقتل شاب يدعى "عبدالرحمن.ح." يبلغ من العمر 20 سنة إثر اعتداء على الرأس.

بتقنين الإجراءات، تمكن النقيب محمد حبيب من الإيقاع بالمتهم بارتكاب الجريمة، وتحرر المحضر اللازم وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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