مشهد صادم في شقة كرداسة.. جثة تتدلى من حبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت الشرطة على جثة شخص مخنوقًا داخل غرفته بمركز كرداسة شمال قطاع أكتوبر.

تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر بلاغا من مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل شقة في ظروف غامضة.

توجيهات من اللواء علاء فتحي، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة بالتنسيق مع ضباط قطاع الأمن العام وفرقة شمال أكتوبر بقيادة العقيد عبد الحميد السبكي وفي حضور ممثل للنيابة العامة.

معاينة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث كرداسة ردصت جثة "عدلي.ص.ع" يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ماعدا حز بالرقبة نتيجة تعرضه للخنق ورجحت التحريات تخلصه من حياته دون وجود شبهة جنائية.

حرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

تعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.