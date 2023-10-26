طعنات سكين مزقة جسدها.. مقتل سيدة في السيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف الإدارة العامة للبحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة جهودها لكشف ملابسات مقتل سيدة في منطقة السيدة زينب.

تلقى مساعد مدير أمن القاهرة لقطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة مقتولة في ظروف غامضة بدائرة القسم.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ تحت إشراف اللواء عمرو إبراهيم مدير مباحث القاهرة بالتنسيق مع مفتش الصحة. المعاينة الأولية بينت وجود جثة "عطيات.ف." بها آثار طعنات بالجسم، وحضر فريق من النيابة العامة للمعاينة.

عمل رجال المباحث الجنائية على سماع أقوال الجيران وفحص آخر المترددين على الشقة محل الواقعة وصولا إلى القاتل. توصلت جهود البحث والتحري إلى أن الجاني ليس غريبا، وانطلقت مأموريات لضبطه.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة للتحقيق.