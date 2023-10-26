"العمل": تدريب فتيات الوادي الجديد على التفصيل والخياطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، متابعة مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ الدورات التدريبية المجانية المقدمة للفتيات، على مهنة التفصيل والخياطة لـ 13 متدربة، بجمعية البيئة للتنمية الاجتماعية بقرية تنيدة بمركز بلاط بالمحافظة.

يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في القرى الأكثر احتياجًا، ومبادرة مهنتك مستقبلك، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، ضمن خطة التدريب المهني 2023 – 2024.

من جانبه، أوضح أحمد حسين طليب، مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، أن المديرية بدأت تلك الدورة ضمن خطة التدريب المهني المعتمدة؛ لتنفيذها في مراكز التدريب المهني التابعة والوحدة المتنقلة، في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتدريب على المهن الحرفية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا، وإقامة مشروعات صغيرة للحد من البطالة.