القاهرة الإخبارية: لا صحة لوجود قوات أجنبية على الحدود بين مصر وغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): قال مصدر رسمي لقناة القاهرة الإخبارية، إنه لا صحة لما يتم تداوله في وسائل إعلام غربية عن وجود قوات أجنبية على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

محمد يوسف

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