وكيل المخابرات الأسبق يقدم حلولًا.. "الصحفيين" تناقش تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي وحرب غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

يستضيف صالون السبت التابع لرابطة الرواد بنقابة الصحفيين، اللواء محمد رشاد، وكيل المخابرات العامة الأسبق، الخبير الاستراتيجي والعسكري، ومسئول ملف الصراع العربي والمصري الإسرائيلي ليقدم تحليلًا للأوضاع الحالية والحرب، التي يشنها الكيان الصهيوني على الأشقاء الفلسطينيين بغزة والإبادة البشرية من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

ويستعرض وكيل المخابرات العامة الأسبق، يوم السبت المقبل، الحلول المقترحة للخروج من هذه الأزمة والحرب الدائرة.

ويدير الندوة الكاتب الصحفى محمود الشيخ سكرتير رابطة الرواد بنقابة الصحفيين، ويحاوره الكاتب الصحفى محمد الشافعى، والكاتب الصحفي عبد الله حشيش، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 28 أكتوبر الساعة الواحدة ظهرًا فى قاعة طه حسين بالدور الرابع.