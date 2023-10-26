التوقيت الشتوي.. شركات الطيران توجه رسائل عاجلة للمسافرين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تلقى الركاب المسافرين من مطار القاهرة الدولي رسالة من شركات الطيران بشأن بدء التوقيت الشتوي، وقالت في رسالة"لا تنسي تأخير ساعتك عند منتصف الليلة، وننتظرك قبل الإقلاع بحوالي 3 أو 4 ساعات".

وقال خبراء الطيران، أن بدء التوقيت الشتوي أسهل كثيراً من التوقيت الصيفي لأنه يمنح شركات الطيران تأخير ساعة كاملة لذلك يكون هناك متسع من الوقت لانهاء إجراءات سفر الركاب، والشركات مدونه على تذاكر موعد الإقلاع ويتم عمل كافة الحسابات وفقًا للتوقيت الجديد لذلك على الركاب متابعة ما مدون ليهم في تذاكر السفر.

وتابع الخبراء، أن شركات الطيران أرسلت رسائل علي الموبايل ونشرت علي صفحاتها علي وسائل التواصل تحيط علم الركاب أنه نظراً لبدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر اعتباراً من الدقيقة الأولى من فجر يوم الجمعة الموافق ٢٧ اكتوبر الجاري، تنوه الشركات بالركاب والمسافرين بضرورة مراجعة حجوزاتهم باستعراض بيانات الحجز من المواقع الإلكترونية، والالتزام بالحضور في المواعيد المحدده قبل الاقلاع: قبل 3 ساعات من ميعاد الرحلات الدولية، وقبل ساعتين من ميعاد الرحله الداخلية.