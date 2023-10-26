أمين عام النواب يشارك في اجتماع جمعية الأمناء العموم للبرلمانات الوطنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

شارك المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب في اجتماع جمعية الأمناء العموم للبرلمانات الوطنية، حيث ألقى كلمة بشأن موضوع "كيف تغيرت البرلمانات نتيجة الجائحة".

جاء ذلك في إطار مشاركة وفد برلماني مصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في اجتماعات الجمعية ١٤٧ للاتحاد البرلماني الدولي، والمُنعقدة في العاصمة الأنجولية لواندا.

وأكد المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، على أن جائحة كورونا تسببت في آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية وخيمة وضعت العالم بأسره أمام ظرف استثنائي، حيث وجهت الجائحة ضربات قاسية ومؤلمة لكافة القطاعات وفي مقدمتها العمل البرلماني وهو ما طرح تساؤلاً بشأن سبل تطوير العمل البرلماني ليكون مؤهلاً للتكيف مع الأزمات العالمية مثل تفشي الأوبئة.

واستعرض "مناع"، تجربة مجلس النواب المصري في التكيف مع جائحة كورونا والتي كفلت استمرارية الانعقاد البرلماني للمجلس أثناء الجائحة عبر تحقيق معادلة دقيقة تكفل الموازنة بين الحفاظ على صحة أعضاء وموظفي مجلس النواب من ناحية واستمرارية العمل البرلماني والتشريعي من ناحية أخرى، فضلاً عن تجربة مجلس النواب في التحول البرلماني الرقمي والتي ساهمت في تخفيف آثار الجائحة على انتظام العمل البرلماني المصري.

ودعا إلى تعزيز التعاون بين الأمانات العامة للبرلمانات الوطنية لمجابهة الازمات العالمية المُلحة والمزمنة وضرورة التفكير في أطر وأدوات برلمانية جديدة تحول دون تأثر عمل البرلمانات بأي أزمة عارضة لضمان استمرارية العمل البرلماني.