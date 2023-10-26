شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل القاهرة الإخبارية: القافلة السادسة ستصل قطاع غزة خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى عبدالفتاح مراسل قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إنه يتم تجهيز شاحنات مساعدات أمام منفذ رفح البري الواقع بين الأراضي المصرية والفلسطينية حيث تتم الإجراءات على مدار الساعة من أجل تكثيف المساعدات التي تدخل لغزة.

وأضاف عبدالفتاح في رسالة على الهواء عبر قناة القاهرة الإخبارية: «الدولة المصرية تسعى إلى التدفق المستمر للمساعدات إلى الأشقاء في فلسطين في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى».

وتابع: «مازالت عمليات تجهيز والانتهاء من إجراءات دخول القافلة السادسة إلى الأراضي الفلسطينية مستمرة، وستصل إلى الأراضي الفلسطينية خلال الساعات المقبلة وتفريغ حمولتها من ناحية معبر رفح البري للجانب الفلسطيني».

وأكد، على مواصلة أعضاء التحالف الوطني والمشاركين والمتطوعين تجهيز باقي الشاحنات التي من المنتظر أن تتدخل قطاع غزة خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن الإجراءات تجري على قدم وساق في هذه المنطقة، وهناك عشرات الحافلات والشاحنات التي تقف أمام منفذ رفح البري.

وأوضح، أن المساعدات والمستلزمات الطبية تبقى هي الأولى في هذا التوقيت نظرا لما تشهده مستشفيات قطاع غزة من انهيار أو قرب انهيار تام نتيجة الحصار المفروض عليهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن القوافل التي تدخل تعيد الدور مجددا بالتوجه إلى مدينة العريش، وبعدها تجهيز هذه الشاحنات، وبالتالي تقوم مجددا بالحضور إلى المنطقة الحدودية، لذلك هناك دورة مستمرة في تفريغ القوافل واستمرارية في أن تكون المساعدات على مدار الساعة بعد التنسيق لها بين الجانبين المصري والفلسطيني وأيضا الجهات التي تقوم بالإشراف على عمليات دخول المساعدات للأهالي غزة والتأكد من توجه هذه المساعدات إلى المستشفيات خاصة المستلزمات الطبية