شكرا لقرائتكم خبر عن بيان لحركة حماس: إسماعيل هنية يعبر عن تقديره لموقف مصر رئاسة وحكومة وشعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالاً مع رئيس المخابرات المصرية الوزير عباس كامل، حيث تناولا آخر التطورات المتعلقة بقطاع غزة، بحسب بيان صادر عن حركة حماس.

من جانبه؛ استعرض الوزير عباس كامل الجهود التي تبذلها مصر لضمان وقف إطلاق النار في غزة وإدخال الاحتياجات العاجلة للشعب الفلسطيني.

وعبر إسماعيل هنية عن تقديره لموقف مصر رئاسةً وحكومةً وشعباً.