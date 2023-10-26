شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردني بالأمم المتحدة: علينا ألا نخذل الشعب الفلسطيني المحاصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إنّ بلاده تعارض استخدام التجويع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني في غزة، مواصلا: "علينا ألا نخذل الشعب الفلسطيني المحاصر والمحتل".

وأضاف في كلمته أمام في الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث الأوضاع في غزة، والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "العنف غير مجدٍ وعلينا أن نبقى واعين بمعاناة البشر، ونندد بقتل المدنيين بغض النظر عن عرقهم ودينهم وجنسيتهم لأن هذه هي قيمنا الإنسانية والأخلاقية".

وتابع، أن ضحايا عدوان دولة الإحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ليسوا جنودا وإنما مدنيون أبرياء، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي حولت غزة لجحيم دائم على الأرض.

وشدد، على أن العنف لم ولن يضمن أمن إسرائيل، لافتًا إلى أن حق الدفاع عن النفس لا يعني رخصة القتل دون حسيب، فالعقوبة الجماعية ليست دفاعا عن النفس ولكنها جريمة حرب.