شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل حاسمة من الرئيس السيسى عن التهجير والاجتياح البرى لغزة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس السيسى، العديد من الرسائل الحاسمة خلال المؤتمر الصحفى مع نظيره الفرنسى ماكرون، الذى عقد أمس، وتحدث الرئيس عن العديد من النقاط المحورية خلال الأوضاع القائمة وتمثلت فى الآتى:

الاجتياح الإسرائيلى لقطاع غزة قد ينتج عنه ضحايا كثيرون جدا من المدنيين

هناك 6 آلاف من المدنيين سقطوا نصفهم أطفال ويجب أن نضع هذا فى عين الاعتبار

النزوح أو الهجرة أو الخروج من القطاع تجاه الأراضى المصرية أمر شديد الخطورة وهذا الأمر خطر على القضية فى حد ذاتها



رسائل الرئيس السيسى

خروج الفلسطينيين ده مش حل.. إذا كان حل الدولتين لم ينجح والشعب الفلسطينى موجود على أرضه فمش معقول ينجح وهما مش على أرضهم

يجب أن نعمل بجد فى إدخال المساعدات الإنسانية بالحجم الذى يتناسب مع 2.3 مليون فلسطينى لأن القطاع تحت حصار كامل

نحتاج إلى العمل بشكل مكثف لأن اتساع دائرة العنف يهدد استقرار الأمن فى المنطقة

فلسطين قضية القضايا ونسعى لعدم دخول أطراف أخرى فى النزاع

غياب الأمل وحالة الإحباط واليأس أسباب أدت إلى الاقتتال

الممارسات خلال السنوات الماضية فيما يخص المسجد الأقصى والتوسع الاستيطانى كان عبارة عن تغذية للكراهية والغضب



