شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: أسر الأسرى يطالبون بوساطة مصرية للإفراج عن أبنائهم في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس، بأن أسر الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل فى غزة يطالبون خلال تظاهراتهم أمام السفارة المصرية لدى تل أبيب، بوساطة مصرية لإعادة الأسرى المحتجزين في القطاع.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي والدة الأسير ألموج مئير من مسيرة أسر الأسرى الإسرائيليين موجهة كلامها لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: الآن هو الوقت المناسب للتوصل إلى اتفاق وإعادة جميع المختطفين .. أتوسل إليك .. حاول أن تتخيل أن ابنك مختطف في غزة.