شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: أمريكا تجردت من المعايير الأخلاقية وتتحدث بلسان الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فى بيان لها اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية تجردت من كافة المعايير والأخلاق الإنسانية والقيم الأساسية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن واشنطن تتحدث بلسان المحتل الإسرائيلي المجرم وتشكك بكل وقاحة في صحة الأرقام المعلنة للشهداء في القطاع.

وقررت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الخروج وإعلان أسماء الشهداء أمام العالم بأسره، ليعرف حقيقة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني أمام بصر العالم وسمعه منذ السابع من أكتوبر الجارى.

وأوضحت أن أبوابها مفتوحة لجميع المؤسسات للاطلاع على منظومة العمل الصحى فى وزارة الصحة، مضيفة: ليعلم العالم أن خلف كل رقم قصة إنسان معلوم الاسم والهوية فأبناء شعبنا ليسوا نكرات يمكن تجاهلهم.