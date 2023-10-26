شكرا لقرائتكم خبر عن جلوبس: خسائر فادحة تتعرض لها البنوك فى إسرائيل جراء الحرب على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض مؤشر البنوك فى بورصة تل أبيب بنسبة 20% منذ 8 أكتوبر وحتى نهاية تداولات أمس، حسب صحيفة "جلوبس".

ويأتى تراجع مؤشر البنوك في وسط حرب تقودها إسرائيل ضد قطاع غزة، وتوترات متصاعدة فى الشمال ضد حزب الله اللبناني.



جلوبس

وأفادت الصحيفة المختصة في الاقتصاد الإسرائيلي، بأن البنوك الإسرائيلية بدت استثمارا آمنا مع أرباح قياسية بلغت 14 مليار شيكل (نحو 3.5 مليار دولار) فى النصف الأول من عام 2023، إذ تتجه في الربع الرابع من العام الجاري إلى التراجع.

وأشارت إلى أن مؤشر البنوك يشمل أكبر خمسة بنوك فى إسرائيل وهى: بنك لئومي وبنك هبوعليم وبنك ديسكونت وبنك مزراحي تفاهوت، وبنك ديسكونت.

واعتبر الخبير ألون جليزر، وهو نائب رئيس الأبحاث في شركة Leader Capital Markets، أن التراجع في مؤشر البنوك أمر متوقع في ظل نزوح الاستثمار الأجنبي ومع الزيادة المتوقعة في المخاطر.