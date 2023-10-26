شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: "الحل يبدأ من القاهرة".. الرئيس السيسى:المخرج الوحيد للأزمة تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، "الحل يبدأ من القاهرة".. الرئيس السيسى لرئيسة وزراء الدنمارك:المخرج الوحيد للأزمة تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفيه: مصر و8 دول عربية تؤكد رفض أى محاولات لتصفية قضية فلسطين.. ودعوة لمجلس الأمن بالضغط لوقف إطلاق النار.. جيش الاحتلال يواصل المحرقة ضد المدنيين فى غزة.. وطفل قبل استشهاده متألما: نفسى أنام.

ـ البابا شنودة: عاشوا فى القدس بوعد من بلفور.. والشيخ أحمد ترك: لو أن سيدنا إبراهيم كان معنا الآن لتبرأ من أفعالهم.

ـ «الخليج 365» تحيى ذكرى طه حسين بملف خاص رسالة لأنفسنا قبل «العميد».. وحوار مع حفيده.