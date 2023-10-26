أخبار مصر.. مصر و8 دول عربية تطالب مجلس الأمن بإلزام الأطراف بوقف إطلاق النار بغزة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، كان أبرزها مكطالبة مصر و8 دول عربية لمجلس الأمن بإلزام الأطراف بوقف إطلاق النار فى غزة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

مصر و8 دول عربية تطالب مجلس الأمن بإلزام الأطراف بوقف إطلاق النار فى غزة

في أعقاب "قمة القاهرة للسلام" التي عقدت في القاهرة يوم 21 أكتوبر 2023 ، وفي ضوء استمرار التصعيد الذي بدأ يوم السبت 7 أكتوبر 2023 في كل من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين الأبرياء، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.





انطلاق اختبارات شهر أكتوبر لصفوف النقل الأسبوع المقبل خلال اليوم الدراسىتعقد المدارس الأسبوع المقبل اختبار شهر أكتوبر لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى، حيث أعلنت المديريات والإدارات التعليمية جاهزيتها لتقييم الطلاب خلال شهر أكتوبر الجارى، موضحا أن الاختبار يكون علي مستوي المدارس تحت إشراف التوجيه الفنية للمواد فى الإدارات التعليمية علي أن يكون الاختبار فيما تم تدريسه من منهج شهر أكتوبر و تعلن الإدارات التعليمية جداول الامتحانات للمدارس، ويعقد الاختبار خلال اليوم الدراسى وتكون اختبارات قصيرة تقيس فهم نواتج التعلم.





رئيس الوزراء البلجيكى يؤكد دعمه للجهود المصرية فى احتواء أزمة غزةالتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ألكسندر دي كرو، رئيس وزراء بلجيكا، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني لمنتدى "البوابة العالمية" الذي تنظمه المفوضية الأوروبية في بروكسل، بحضور السفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي.





رئيس الوزراء لنظيره البلجيكى: عقد المؤتمر القومى للاستثمار فى أبريل 2024التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ألكسندر دي كرو، رئيس وزراء بلجيكا، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثانى لمنتدى "البوابة العالمية" الذي تنظمه المفوضية الأوروبية في بروكسل، بحضور السفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي.





الرئيس السيسى يؤكد لرئيسة وزراء الدنمارك ضرورة وقف كل الأعمال العسكرية ضد المدنيين بغزةتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من "مِتَه فريدريكسن" رئيسة وزراء الدنمارك، تناول التباحث بشأن التطورات العسكرية الجارية في قطاع غزة، حيث أكد الجانبان الخطورة البالغة للموقف وضرورة تجنب توسع دائرة الصراع لما لذلك من تداعيات إقليمية تهدد الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى أولوية تحسين الأوضاع الإنسانية بالقطاع.





مجلس الوزراء: بدء العمل بالتوقيت الشتوى اعتبارا من منتصف الليلة فى مصرصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه سيتم اعتبارا من منتصف الليلة بدء العمل بالتوقيت الشتوي، وذلك عن طريق تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، وذلك وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023.





أمطار رعدية ببعض المناطق غدا وشبورة تصل للضباب والعظمى بالقاهرة 32 درجةتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقسا مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشماى الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





مصادر مطلعة: تكثيف التنسيق المصرى القطرى المشترك للإفراج عن المحتجزين بقطاع غزةأكدت مصادر مطلعة تكثيف التنسيق المصري القطري المُشترك للإفراج عن المحتجزين بـ قطاع غزة.





طباعة 65 مليون بطاقة اقتراع للانتخابات الرئاسية بعد إعلان المرشحين 9 نوفمبرتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في طباعة بطاقات الاقتراع التي من المقرر أن يقوم الناخب بالإدلاء بصوته فيها خلال الانتخابات الرئاسية 2024 والتي قد يصل عددها إلى 65 مليون بطاقة اقتراع بعدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت، عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم 9 نوفمبر.





اعرف مواعيد قطارات الإسكندرية بعد تأخير الساعة الليلة والعمل بالتوقيت الشتوىأكدت الهيئة العامة للسكة الحديد بالإسكندرية، على انتظام حركة القطارات بالإسكندرية ، اليوم مع تطبيق التوقيت الشتوى، حيث تعمل جميع مسارات القطارات فى نفس المسارات وبنفس التوقيت في الانطلاق والوصول، من وإلي جميع المحافظات بنفس التوقيتات.





اعرف مواعيد فتح مكاتب الشهر العقارى بعد تطبيق التوقيت الشتوىتفتح مكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية، أبوابها في تمام التاسعة صباح بعد غدا السبت، لاستقبال الجمهور المتعاملين مع المكاتب وفقا للمواعيد الرسمية دون التأثر ببدء تطبيق التوقيت الشتوى المقرر له بعد منتصب ليل اليوم الخميس.





أسعار الذهب تتراجع 85 جنيها.. وعيار 21 يسجل 2520 جنيهاتراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس تقريباً 85 جنيها، عقب ثلاث مرات من الهبوط المتتالي، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2520 جنيها للجرام في التداولات الفورية بالسوق المصري.





بيان عربى مشترك يؤكد رفض أى محاولات لتصفية قضية فلسطين.. دعوة لمجلس الأمن بالضغط لإلزام الطرفين بوقف إطلاق النار والعمل على ضمان وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.. وإدانة للتهجير القسرى والعقاب الجماعىفي أعقاب "قمة القاهرة للسلام" التي عقدت في القاهرة يوم 21 أكتوبر 2023 ، وفي ضوء استمرار التصعيد الذي بدأ يوم السبت 7 أكتوبر 2023 في كل من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين الأبرياء، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.





أمريكا تغير لهجتها بشأن غزة.. بايدن يناقش مع نتنياهو هدنة إنسانية قريبة.. البنتاجون يدعو لاحترام قانون الحرب.. ذا هيل: غياب هدف قابل للتحقيق والشكوك حول خطة الغزو البري ضمن أسباب التغير.. ونواب: احموا المدنيينتغيرت لهجة الإدارة الأمريكية في الأيام الأخيرة فيما يتعلق برد إسرائيل في غزة، حيث تشير التقارير إلى أنها تشجع على تأخير الغزو البري الذي أعلن نتنياهو نيته القيام به على أمل إطلاق سراح المزيد من الرهائن والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.





الاجتياح البرى آخر المسامير فى نعش إسرائيل.. مخاطر أمنية وخسائر اقتصادية.. تكلفته أضعاف خسائرها المالية فى 20يوما.. والأمريكيون نصحوا جيش الاحتلال بتأجيله لمنع تأجيج التوترات بالمنطقة.. والحكومات الأوروبية تضغطمخاطر أمنية وخسائر اقتصادية كبري فى انتظار إسرائيل حال ما قامت بعملية اجتياح بري لقطاع غزة، فى خضم حرب ضروس يشنها الاحتلال على القطاع منذ 20 يومًا، لا تقرف بين فصائل مسلحة ومدنيين أطفالا ونساءًا، فيما تسود أجواء التردد فى تنفيذ هذا القرار كما يبدو فى تأجيله مرات عدة، وسط تحذيرات من أن تنتهى العملية بالفشل كما انتهت تجربة عام 2018.





طالعين على أرض الفيروز.. سيناء تشهد عبور التنمية غير المسبوقة فى تاريخها منذ 2014 حتى 2023.. 11.6 مليار جنيه استثمارات حكومية بشمال وجنوب سيناء بخطة 2023/2024.. 750 مليارا تم إنفاقها على مشروعات التنميةاستطاعت الدولة المصرية مواجهة التحديات المتمثلة فى التهديدات الإرهابية بسيناء، إيمانا منها أن تحقيق التنمية هو الضامن الأساسى لاستدامة الاستقرار، والقضاء نهائيا على أى محاولة للإرهاب.





حكايات من غزة.. طبيب فلسطيني يروى شهادات من مستشفى الأقصى: أطفال مصابون إصابات خطيرة.. محمود سعد: طاقتنا نفذت وأبكى كلما شاهدت صور الشهداء.. طفل مصاب بكسر فى عموده الفقرى يردد قبل استشهاده: نفسى أناميعاني قطاع غزة من انهيار القطاع الصحي والمستشفيات مع استمرار العدوان والقصف الإسرائيلي الوحشي على منازل المدنيين، وباتت المستشفيات غير قادرة على استقبال المزيد من الجرحى والمصابين بسبب نفاد الأدوية والمواد الطبية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية للمصابين.





بدء جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول العدوان الإسرائيلى على غزةبدأت جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول العدوان الإسرائيلي على غزة.





القاهرة الإخبارية: أسر الإسرائيليين المحتجزين فى غزة يتظاهرون أمام سفارة مصر بتل أبيب (فيديو)أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الخميس، أن أسر المحتجزيين الإسرائيليين فى غزة نظموا مظاهرة أمام السفارة المصرية فى تل أبيب.





مصدر رسمي للقاهرة الإخبارية: لا صحة لوجود قوات أجنبية على الحدود بين مصر وغزةقال مصدر رسمي لقناة القاهرة الإخبارية، إنه لا صحة لما يتم تداوله في وسائل إعلام غربية عن وجود قوات أجنبية على الحدود بين مصر وقطاع غزة.