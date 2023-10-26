شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى لعمال البناء والأخشاب يدرس عقد مؤتمر عمالى لنصرة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس اليوم عبد المنعم الجمل رئيس منطقة افريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، نائب رئيس اتحاد العمال المصرى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، عبر "خاصية زووم " اجتماع عاجل حول الأوضاع في فلسطين وأهمية استمرار التكاتف والتضامن مع حق الشعب الفلسطيني.

شارك بالاجتماع امبت يوسون الأمين العام للإتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، وعبدالمنعم الجمل رئيس منطقة افريقيا والشرق الأوسط ، وقيادات منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الدولى.

كما شارك ممثلو النقابات والإتحادات العربية من فلسطين والاردن ولبنان وتونس والمغرب، وشارك من الاردن محمود الحياري ومن لبنان انطون انطون ومن تونس الطيب البحري، ومن المغرب احمد بهنيس.

وجاء الاجتماع استجابة من الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب لطلب عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب ورئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط ، بأهمية عقد اجتماع عاجل حول الأوضاع في فلسطين نظرا للحاجة الملحة لتقديم الدعم والتنسيق مع اتحاد عمال فلسطين .

ثمن "عبد المنعم الجمل" الاستجابة السريعة وحرص القيادات النقابية علي دعم القضية الفلسطينية بكل ما يستطيعون من جهد .

وأكد "الجمل" علي أن شعب مصر وقواته المسلحة والقيادة السياسية ، موقفهم ثابت أمام فكرة التهجير التي تستهدف اندثار القضية الفلسطينية ، وأنهم لن يسمحوا بمخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية مهما كانت الضغوط.

وأوضح "الجمل" ان المساعدات العينية والطبية يتم التنسيق ، وإرسالها عن طريق التحالف الوطني للعمل الأهلى الذي يقوم بمجهودات كبيرة لتوصيلها لأهالي قطاع غزة.

استعرض "شاهر سعد" أمين عام الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ، مستجدات الوضع الحالي في قطاع غزة.

واشاد "شاهر سعد" بالموقف المصري و بصلابة موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي المشرف ، وإصراره علي رفض دعاوى تهجير الفلسطينين .

وثمن جهود الدولة المصرية، والشعب المصري الذي تضامن مع الشعب الفلسطيني، قائلا إن دعم الأشقاء وانتشار اخبار وصور التظاهرات الحاشدة في كل الدول العربية، كان حافزا لرفع الروح المعنوية عند كل الفلسطينين.

كما وعد " أمبت يوسون" الأمين العام للإتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب بالتدخل شخصيا لطلب المزيد من المساعدات الدولية لعمال وشعب فلسطين الذين يعانون بشدة من جراء الحرب.

أضاف "شاهر سعد " أن هناك عدد كبير من العمال مفقودين داخل قطاع غزة، ولا يعرف عنهم ذويهم شيئا حتى الآن، بالإضافة إلى عدد اخر من المعتقلين من العمال من الضفة الغربية.

واتفق الحضور على مقترح قدمه "عبدالمنعم الجمل" ، ببحث امكانية عقد مؤتمر عالمي يضم كافة النقابات الأعضاء بالاتحاد الدولي من قارات العالم، للضغط على الحكومات للتحرك نحو وقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

شهد الاجتماع اشادات قوية بموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية ، وحرصها علي حقوق الشعب الفلسطيني ، واحيائها من جديد لفكرة حل الدولتين باعتبارها الحل السلمي العادل.