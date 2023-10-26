شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن جامعة القاهرة الدولية "IBCU" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر جامعة القاهرة الدولية فى أنشطة العام الجامعى الجديد 2023 ومقرها مدينة السادس من أكتوبر، حيث أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة.

وفيما يلى كل ما تريد معرفته عن جامعة القاهرة الدولية

ما هي جامعة القاهرة - الفرع الدولي؟

- الجامعة ليست خاصة ولا أهلية، فهي أول جامعة برامج في العالم وأول فرع دولي لجامعة حكومية في مصر و تقوم على برامج دولية مشتركة ومزدوجة بالإضافة إلى برامج معتمدة وتدخل في صميم الثورة الصناعية الرابعة والخامس، و لدى الجامعة العديد من المشاريع التعليمية بما في ذلك إنشاء كلية الطب، وثلاث كليات جديدة: كلية الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، كلية الطاقة والطاقة المتجددة، وكلية علوم وتكنولوجيا الفضاء.

كيفية التقديم في الجامعة؟

- التقديم بكل بساطة مماثل للنظام الكريديت في الجامعات الحكومية، بمعنى أنه لابد من الحصول على الحد الادنى على الأقل للجامعات الحكومية للكلية المراد الالتحاق بها لكى تستطيع التقديم فى إحدى برامج جامعة القاهرة الدولية.

ما هي البرامج التي سيبدأ بها الفرع الدولي لجامعة القاهرة لهذا العام؟

- البرامج الدراسية التي سوف يتم بدء الدراسة بها بجامعة القاهرة الدولية تضم 18 برنامجا دراسيا بالشراكة مع جامعات عالمية مرموقة أو معتمدة دوليا بكل من المرحلة الجامعة الأولى "بكالوريوس وليسانس" ومرحلة الدراسات العليا ، وسوف ترتفع العام التالي إلى 40 برنامجًا بعد الانتهاء من التوقيع على مجموعة كبرى من الاتفاقيات مع الجامعات العالمية الكبرى والتي أوشكت على الانتهاء، حيث يتم العمل بقوة على إضافة المزيد من الدرجات العلمية المزدوجة مع العديد من الجامعات العالمية إلى جامعة القاهرة الدولية ومنها جامعات أمريكية وصينية وأوروبية وبريطانية ، ومنها :-

ما هى برامج البكالوريوس التى بدأت بها الدراسة؟ :-

- برنامج اللغة الصينية لإدارة الأعمال بالاشتراك مع جامعة شنغهاي جياو تونج بالصين

- برنامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية من خلال توفير منح للطلاب المتفوقين للدراسة باليابان

- برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها

- برنامج الطب البيطري في طب وجراحة الحيوانات الأليفة المعتمد

- برنامج هندسة البرمجيات

- برنامج علوم البيانات

- برنامج الشبكات والأمن السيبراني

- البرنامج المتكامل الدولي لطب الفم والأسنان

- برامج بالشراكة مع جامعة باريس 1 بانتين _ سوربون "فرنسا" ومنها برنامج بكالوريوس الاقتصاد باللغة الفرنسية و برنامج العلوم السياسية باللغة الفرنسية

وما هى برامج الماجستير التى انطلقت بها الدراسة؟

- برنامج الماجستير المهني في القانون والاقتصاد بالشراكة مع معهد القانون والاقتصاد بجامعة هامبورج ألمانيا

- برنامج الماجستير المهني في ريادة الأعمال مع جامعة كامبردج بالمملكة المتحدة

- برنامج الماجستير في اقتصاديات التنمية بالتعاون مع جامعة باريس 1 بانتين _ سوربون "فرنسا"

- برنامج الماجستير في اللغة والثقافة الإسبانية بالاشتراك مع جامعة سالمنكا بأسبانيا،

- برنامج الماجستير في علاج اللثة بالتعاون مع جامعة كيل بألمانيا

- برنامج الزمالة البريطانية لتقويم الأسنان بالتعاون مع جامعة ادنبره بالمملكة المتحدة

- برنامج الماجستير في زراعة الأسنان

- برنامج ماجستير علوم البيئة الأثرية بالشراكة مع كلية العلوم التطبيقية جامعة كولون ألمانيا.

ما هى مباني جامعة القاهرة الدولية ؟

تضم أرض جامعة القاهرة الدولية المباني الإدارية ومباني الأنشطة التعليمية والمدرجات ومنطقة مراكز الأبحاث والعلوم على أعلى مستوى، بالإضافة إلى المجمع الطبي للاطفال، ومعهد للتمريض، وكلية تكنولوجيا وعلوم الفضاء، وكلية الذكاء الاصطناعي والروبوت، وكلية الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنطقة لريادة الأعمال الذكية، ومنطقة الملاعب الرياضية على مساحة 171.432م²، ومنطقة الاستاد الرياضي الذي يسع 20 ألف متفرج لإقامة منافسات دوري الجامعات، كما سيتم تخصيص سكن للطلاب والطالبات الوافدين على مساحة تصل 259.676م².