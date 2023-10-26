شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الكويت: استمرار الجسر الجوى الكويتى لنقل المساعدات لغزة حتى الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه السفير الكويتي بالقاهرة غانم الغانم، الشكر للقيادة السياسية المصرية والحكومة، ومحافظة شمال سيناء على ما تقوم به لخدمة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والتخفيف، عما يصيبهم وتسيير وصول المساعدات إليهم.

وأكد على التنسيق بين الهلال الأحمر الكويتي والهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، من أجل إيصال المساعدات الي قطاع غزة بعد وصولها الي مطار العريش الدولي بشمال سيناء.

وأشار خلال استقبال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء له، خلال زيارته الي مدينة العريش، إلي استمرار الجسر الجوي الكويتي حتي الاثنين المقبل، حيث وصل إلي مطار العريش الدولي خلال الأيام الماضية ٤طائرات كويتية حملت أكثر من 100 طن من المساعدات والمواد الإغاثية العاجلة والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية من بينها 3 سيارات إسعاف وغدا الجمعة ستصل طائرة علي متنها سيارتي إسعاف اخرتين وأجهزة تعمل علي الطاقة شمسية.

بدوره أعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء عن انشاء مستشفي ميداني في مدينة الشيخ زويد، لافتا الي احتمالية انشاء مستشفي ميداني اخر في مدينة بئر العبد، لزيادة طاقة الاسرة بشمال سيناء، حيث ان مستشفيات المحافظة طاقتها 300 سرير بالاضافة الي اسرة الحالات الحرجة والعناية المركزة، حيث يتم رفع طاقة المحافظة الي 400 سرير، كل مستشفي ميداني منهما بطاقة 50 سريرا.

وأضاف المحافظ أن المستشفي الميداني بالشيخ زويد ستكون جاهزة حال وصول المصابين الفلسطينيين، حيث ستقوم المستشفيات الميدانية بالمعاونة في تطبيب جراح الفلسطينيين.