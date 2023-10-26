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يبدأ 5:15 صباحا.. تعرف على مواعيد مترو الأنفاق بالتوقيت الشتوى

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 لقرائه مواعيد مترو الانفاق بخطوطه الثلاثة، وموعد تحرك أول قطار، وموعد اخر قطار، وعدد الرحلات على كل خط، وكذلك مواعيد تقابل آخر قطار فى المحطات التبادلية. 


أولا: مواعيد تشغيل قطارات خطوط المترو الثلاثة- قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية الخامسة والربع صباحا طوال العام.

 

- قيام آخر قطار بالخط الأول من حلوان 11:40 م .

 

- قيام آخر قطار بالخط الأول من المرج الجديدة 11:50 م .

 

- قيام آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة ومن المنيب 12:00 ص .

 

- قيام آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور في اتجاه الكيت كات 11:31 م .

 

- قيام آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات في اتجاه عدلى منصور 12:05 ص .

 

 

- يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:30 ص .

 

- يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:00ص .

 

- يتم مقابلة آخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 ص .

 

يتم التنسيق مع الخط الثالث فى حالة وجود تأخيرات لتغيير المواعيد المذكورة .

 

ثانيا : عدد رحلات قطارات خطوط المترو الثلاثة

 

- يشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة، عدد رحلات تقدر بـ 1353 رحلة يوميًا، بمعدل 488 رحلة بالخط الأول، و602 رحلة بالخط الثاني، و 263 رحلة بالخط الثالث.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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