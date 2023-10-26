شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى وماكرون يؤكدان على أهمية توفير المساعدات الإنسانية لغزة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافقت مصر وفرنسا على ضرورة توفير المساعدات اللازمة والدعم الإنسانى لغزة، وذلك خلال المؤتمر الصحفى بين الرئيس السيسى ونظيره الفرنسى ماكرون، الذى عقد أمس بالقاهرة.



توافق مصرى فرنسى على إغاثة غزة

الرئيس السيسى قال:

تحدثت مع الرئيس الفرنسى عن أزمة قطاع غزة وجهود احتوائها والعمل على تهيئة الأوضاع

يجب أن نعمل بجد فى إدخال المساعدات الإنسانية بالحجم الذى يتناسب مع 2.3 مليون فلسطيني لأن القطاع تحت الحصار الكامل خلال أسبوعين

قدم الرئيس الشكر لنظيره الفرنسي على السماح بدخول سفينة تعمل كمستشفى لتقديم الخدمة الطبية لمن يحتاجها من المصابين الفلسطينيين



تصريحات الرئيس السيسى

الرئيس ماكرون قال:

أشكركم على الجهود التى تبذلونها منذ 7 أكتوبر وأشكركم على القمة التى نظمتموها الأسبوع الماضى

حياة البشر مهمة وكل الضحايا يستحقون تعاطفنا

يتعين علينا العمل على حل الدولتين فلسطينية وإسرائيلية جنبا إلى جنب فى سلام وأمان

أشكركم على التعاون لحماية مواطنينا هناك 54 فرنسيا فى غزة و170 موظفا فى المعاهد والمؤسسات الفرنسية نود إخراجهم وحمايتهم