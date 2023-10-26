شكرا لقرائتكم خبر عن عضو التحالف الوطنى: تجهيز أكبر قافلة مساعدات إنسانية لغزة تضم 106 شاحنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، أن مؤسسة حياة كريمة فتحت باب التبرع ليتحول لمساعدات عينية لمساعدة أهالى غزة ومازال التبرع بالدم موجود.

وأضاف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنه تم تجهيز أكبر قافلة مساعدات إنسانية لغزة تضم 106 شاحنات، محملة بالمستلزمات الإغاثية كاملة وانتقلت للعريش مع عدد كبير من المتطوعين.

وأوضح طلعت عبد القوى، أن المساعدات انتقلت للعريش مع عدد كبير من المتطوعين ومنها لمعبر رفح حتى تم فتح معبر رفح ودخول المساعدات.