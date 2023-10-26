مباحث العاصمة تفحص لغز جثة شقة قصر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تفحص الأجهزة الأمنية بالقاهرة واقعة الثور على جثة شاب داخل شقة بمنطقة قصر النيل غرب القاهرة.

اللواء عمرو إبراهيم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة في ظروف غامضة بدائرة قسم قصر النيل.

وجه رئيس المباحث الجنائية لقطاع الغرب بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ بالتنسيق مع فرقة المباحث في حضور مفتش الصحة والنيابة العامة وضباط الأدلة الجنائية.

معاينة رئيس وحدة المباحث بينت أن الجثة لرجل يدعى "زياد.ح.إ" عُثر عليه يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية والاشتباه في وفاته نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية إثر جرعة زائدة من المخدرات

نقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وأخطر حكمدار العاصمة بالواقعة.