مواعيد الخط الثالث لمترو الأنفاق بعد تطبيق التوقيت الشتوي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الخط الثالث مواعيد تشغيل المترو مع بداية تطبيق التوقيت الشتوي.

وأكدت الشركة، في بيان، قبل قليل، استمرار بالعمل خلال اليوم على جداول التشغيل المعتادة وعدم التأثير على مواعيد تشغيل القطارات.

كما تم التأكيد على:

- قيام آخر قطار بالخط الثالث من عدلي منصور في اتجاه الكيت كات ١١:٣١ مساء.

- قيام آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات في اتجاه عدلى منصور ١٢:٠٥ صباحا.

- مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبد الناصر الساعة ١٢:٠٠ صباحا.

- مقابلة آخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة ١٢:٠٠ صباحا.

- قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور لمدينة الفنون والثقافة ٢١:٣٠ مساء.

- قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور لمدينة المعرفة ٢١:٤٥ مساء.

- قيام آخر قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور ٢٢:٠٥ مساء.

- قيام آخر قطار من محطة مدينة المعرفة الي عدلي منصور ٢٢:١٠ مساء.