التوقيت الشتوي السبب.. مصر للطيران توجه نداء للمسافرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، إقلاع رحلاتها المغادرة من المطارات المصرية طبقاً للتوقيت الشتوي، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الجمعة الموافق 27 أكتوبر، وذلك في ظل عودة العمل بالتوقيت الشتوي في مصر .

وطالبت الشركة المسافرين الوجود في صالات السفر بالمطار قبل موعد الرحلات بوقت كافٍ لإنهاء إجراءات السفر.

وأوضحت أنه في حالة وجود أى استفسارات يمكن للمسافرين التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com

أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران

أو الوكيل السياحي