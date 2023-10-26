وجهًا لوجه.. حلقة جديدة تجمع باسم يوسف وبيرس مورجان في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلن باسم يوسف الإعلامي المصري الساخر، أن المذيع البريطاني الشهير بيرس مورجان، يستضيفه في حلقة جديدة في برنامجه خلال الأسبوع المقبل، بعدما حققت الحلقة الماضية مشاهدات مرتفعة، بأكثر من 19 مليونًا خلال أيام قليلة.

وقال في تويتة له عبر موقع التواصل الاجتماعي X: ناس كتير بتبعت أن مش لاقيين اللقاء مع بيرس مورجان.. غالبًا دي كانت لينكات مضروبة، الجولة التانية الأسبوع المقبل.

وفي الحلقة المقبلة يلتقي باسم يوسف بالمذيع البريطاني وجهًا لوجه، لمناقشة ورصد الأوضاع في غزة إثر تعرضها للعدوان الإسرائيلي، منذ 3 أسابيع.

وسلَّط باسم يوسف، خلال الحلقة الماضية، الضوء على القضية الفلسطينية ومدى معاناة الفلسطينيين جراء العدوان الصهيوني.