شبورة تصل للضباب.. الأرصاد: هذه الظواهر تسيطر على طقس الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

حدَّدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال يوم غدٍ الجمعة، والتي تتمثل في حدوث شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

وذكرت في بيان لها، اليوم الخميس، أنه قد يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأضافت أن الطقس سيكون حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ولطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتشهد السواحل الشمالية الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة درجة حرارة عظمى 30 والصغرة 23 وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 و24.

وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 32 والصغرى 22 والوجه البحري 32 و22 والسواحل الشمالية الغربية 29 و20.