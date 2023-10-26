شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر قائمة أسماء شهداء أطفال غزة في العدوان الإسرائيلي.. 2913 طفلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت ”الخليج 365” على نسخة بالقائمة الكاملة لأسماء أطفال غزة الذين ارتقوا في العدوان الإسرائيلي على القطاع، وذلك بعد التشكيك الأمريكي في الإحصائيات التي تصدرها الصحة الفلسطينية بالقطاع بشكل يومى.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن عدد الشهداء من الأطفال الذين ارتقوا في العدوان على غزة قد وصل لـ 2913 طفلا من أصل 7028 شهيدا فلسطينيا، ما بين نساء وأطفال ورجال وشيوخ.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أكدت فى بيان لها اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية تجردت من كافة المعايير والأخلاق الإنسانية والقيم الأساسية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن واشنطن تتحدث بلسان المحتل الإسرائيلي المجرم وتشكك بكل وقاحة في صحة الأرقام المعلنة للشهداء في القطاع.

وقررت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الخروج وإعلان أسماء الشهداء أمام العالم بأسره، ليعرف حقيقة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني أمام بصر العالم وسمعه منذ السابع من أكتوبر الجارى.

وأوضحت أن أبوابها مفتوحة لجميع المؤسسات للاطلاع على منظومة العمل الصحى فى وزارة الصحة، مضيفة: ليعلم العالم أن خلف كل رقم قصة إنسان معلوم الاسم والهوية فأبناء شعبنا ليسوا نكرات يمكن تجاهلهم.