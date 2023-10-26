شكرا لقرائتكم خبر عن بلطجة إسرائيلية وإدانة أممية.. ماذا قال الأمين العام للأمم المتحدة عن مجازر غزة؟ (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما تواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة وسقوط آلاف الأبرياء، ندد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش بانتهاكات الاحتلال في غزة ودعا إلى وقف إطلاق نار فورى.

نستعرض فى هذا الإنفوجراف تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة عن مجازر غزة:



ماذا قال الأمين العام للأمم المتحدة عن مجازر غزة



تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة عن مجازر غزة

*أدان أنطونيو جوتيريش انتهاكات الاحتلال المتواصلة فى غزة

وبعث برسائل مهمة منها:

أعمال العنف نشأت من صراع طويل الأمد

ندين قتل الأبرياء من الأطفال والنساء في غزة

على إسرائيل احترام القانون الدولي واحترام المدنيين

احتلال دام 56 عاماً ولا توجد نهاية سياسية في الأفق

الوضع الإنساني مأساوي للغاية قبل هذه الأعمال العدائية

نحذر من خطورة الحصار ونقل أكثر من مليون شخص إلى أماكن بلا ماء أو مأوى

ضرورة توصيل المساعدات لقطاع غزة

*وفي زيارته لمصر قال:

-مطار العريش ومعبر رفح ليسا مهمين فحسب بل هما أملنا الوحيد إنهما شريان الحياة لشعب غزة

-مصر ركيزة التعاون متعدد الأطراف ومحور أساسي في المساعدة على نزع فتيل التوترات وتخفيف الآلام والمعاناة الإنسانية الهائلة

-استعدادات من الأمم المتحدة لتقديم دعم هائل لشعب غزة