شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة العالمية: الوضع مأساوي.. ونحتاج أكثر من 200 شاحنة مساعدات لسكان قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال طارق جساريفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن الوضع مأساوي في غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.
وأضاف المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية :"نحتاج إلى ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الطبية إلى مستشفيات غزة".
وتابع المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، :"نحتاج إلى أكثر من 200 شاحنة مساعدات لسكان قطاع غزة".
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