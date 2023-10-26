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متحدث الصحة العالمية: الوضع مأساوي.. ونحتاج أكثر من 200 شاحنة مساعدات لسكان قطاع غزة

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القاهرة - سامية سيد - قال طارق جساريفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن الوضع مأساوي في غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

 

وأضاف المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية :"نحتاج إلى ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الطبية إلى مستشفيات غزة".

وتابع المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، :"نحتاج إلى أكثر من 200 شاحنة مساعدات لسكان قطاع غزة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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