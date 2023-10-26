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آخر قطار مترو يتحرك اليوم الساعة 12 وخمس دقائق حسب التوقيت الصيفى

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القاهرة - سامية سيد - يستمر المترو فى العمل بالتوقيت الصيفى اليوم، بالتزامن مع تأخير الساعة 60 دقيقة للانتقال للعمل بالتوقيت الشتوى، حيث سيتم خروج آخر قطار للخط الثالث 5 :12 بالتوقيت الصيفى ويكمل رحلته الأخيرة من عدلى منصور للكيت كات ثم يتوقف العمل ولن يعود مرة أخرى بعد تأخير الساعة - حسب ما أكدت الشركة المشغلة. 

 

 وفيما يلى مواعيد المترو:

 

أولا : مواعيد تشغيل قطارات خطوط المترو الثلاثة

 

- قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية الخامسة والربع صباحا طوال العام .

 

- قيام آخر قطار بالخط الأول من حلوان 11:40 م .

 

- قيام آخر قطار بالخط الأول من المرج الجديدة 11:50 م .

 

- قيام آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة ومن المنيب 12:00 ص .

 

- قيام آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور في اتجاه الكيت كات 11:31 م .

 

- قيام آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات في اتجاه عدلى منصور 12:05 ص .

 

- يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:30 ص .

 

- يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:00ص .

 

- يتم مقابلة آخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 ص .

 

- يتم التنسيق مع الخط الثالث فى حالة وجود تأخيرات لتغيير المواعيد المذكورة .

 

 

ثانيا : عدد رحلات قطارات خطوط المترو الثلاثة

 

- يشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة، عدد رحلات تقدر بـ 1353 رحلة يوميًا، بمعدل 488 رحلة بالخط الأول، و602 رحلة بالخط الثاني، و 263 رحلة بالخط الثالث.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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