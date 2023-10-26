شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك محل فى محافظة الجيزة وتريد نقل رخصته.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر
- عقد تنازل مصدقاً على توقيعات طرفيه (المتنازل – المتنازل إليه) بأحد مكاتب التوثيق.
- عقد إيجار محرر من المالك إلى المتنازل إليه موثقاً بالشهر العقاري.
- ما يفيد اشتراك المتنازل إليه بالتأمينات الاجتماعية.
- صحيفة الحالة الجنائية.
- أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمي منها في حالة فقدها.
وفي حالة نقل الرخصة لمحل عام يقدم المتنازل إليه ما يلي:
- بيان الموقف من التجنيد إذا كان السن بين 21 و 30 سنة.
- صورة الترخيص الشخصي للمستغل والمدير والمشرف (الموجود منهم).
-في جميع الأحوال يسري على المتنازل إليه جميع الاشتراطات المقررة قانونا على المرخص له الأصلي (موافقة الأمن في حالة المطابع ومحال بيع الأسلحة ومراكز الكمبيوتر... إلخ، وموافقة الصحة لمحال بيع الأغذية والمشروبات......إلخ، موافقة التموين للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية....إلخ).
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