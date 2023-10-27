بعد تيشيرت الأهلي.. هبة راشد تنظم مزادًا لبيع حصان أصيل لدعم غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

نظمت هبة راشد مدير مؤسسة مرسال الخيرية، مزاد خيري جديد لبيع حصان وذلك بعد بيع "تي شيرت" لـ "الأهلي" بـ 350 ألف جنيه لدعم غزة.

ونشرت "راشد"، فيديو لخيل عربي أصيل معه شهادة موثقة ببياناته من مواليد 25 يناير 2017، والسلالة(الرسن دهمان) واسمه: جاويش بن (تجويد) بن جادالله

الأب: أسطورة مصر، الحائز على أجمل خيل ضمن 20 خيل في العالم، المقدر ثمنه بـ 15 مليون دولار، الحصان (تجويد بن جاد الله بن الملكة تي).

وأشارت إلى أن أم الخيل أمل بكره بنت واطف بن العنيد من أقوى خطوط الخيل فى جمهورية مصر العربية بالكامل.

وبدأت المزاد بـ ٢٠٠ ألف جنيه مشيرة إلى نهاية المزاد يوم الأحد الساعة ١٠ مساء، وصل السعر حاليا إلى ٣٦٠ ألف جنيه.